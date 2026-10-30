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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Qiyamah Aja 14
Al-Qiyamah
14
75:14
بل الانسان على نفسه بصيرة ١٤
بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌۭ ١٤
بَلِ
ﲽ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﲾ
عَلَىٰ
ﲿ
نَفۡسِهِۦ
ﳀ
بَصِيرَةٞ
ﳁ
١٤
ﳂ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.