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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Qiyamah Aja 13
Al-Qiyamah
13
75:13
ينبا الانسان يوميذ بما قدم واخر ١٣
يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ١٣
يُنَبَّؤُاْ
ﲶ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﲷ
يَوۡمَئِذِۭ
ﲸ
بِمَا
ﲹ
قَدَّمَ
ﲺ
وَأَخَّرَ
ﲻ
١٣
ﲼ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.