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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Qasas Aja 82
Al-Qasas
82
28:82
واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون ٨٢
وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا۟ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٢
وَأَصۡبَحَ
ﲚ
ٱلَّذِينَ
ﲛ
تَمَنَّوۡاْ
ﲜ
مَكَانَهُۥ
ﲝ
بِٱلۡأَمۡسِ
ﲞ
يَقُولُونَ
ﲟ
وَيۡكَأَنَّ
ﲠ
ٱللَّهَ
ﲡ
يَبۡسُطُ
ﲢ
ٱلرِّزۡقَ
ﲣ
لِمَن
ﲤ
يَشَآءُ
ﲥ
مِنۡ
ﲦ
عِبَادِهِۦ
ﲧ
وَيَقۡدِرُۖ
ﲨﲩ
لَوۡلَآ
ﲪ
أَن
ﲫ
مَّنَّ
ﲬ
ٱللَّهُ
ﲭ
عَلَيۡنَا
ﲮ
لَخَسَفَ
ﲯ
بِنَاۖ
ﲰﲱ
وَيۡكَأَنَّهُۥ
ﲲ
لَا
ﲳ
يُفۡلِحُ
ﲴ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﲵ
٨٢
ﲶ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.