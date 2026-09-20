Карун отверг наставления своих соплеменников и отказался возблагодарить Всевышнего Господа за ниспосланные ему милости. Он сказал: «Это даровано мне благодаря знанию. А вам не следует давать мне указания о том, как я должен распоряжаться собственным имуществом!» Согласно одному толкованию, надменный израильтянин имел в виду, что приобрел несметное богатство исключительно благодаря своему знанию и умению зарабатывать деньги. А согласно второму толкованию, он имел в виду, что Всевышний Аллах наделил его этим богатством, потому что знал, что он действительно заслуживает великой милости. Тогда Всевышний Господь возвестил о том, что изобилие мирских благ ни коим образом не свидетельствует о превосходстве человека над остальными. В соответствии с законами мироздания Господь не раз уничтожал непокорные народы, обладавшие великой мощью. Что же может помешать Ему погубить рабов, которые лишены такого могущества, если они собственноручно обрекут себя на погибель?! Подобных грешников даже допрашивать не станут, потому что Всевышнему Аллаху доподлинно известно об их злодеяниях. Они считают себя достойными праведниками и уверены в собственном благополучии, но их речи и предположения ничего не решают и не способны избавить их от наказания. Господь прекрасно знает об их грехах и злодеяниях, от которых они не смогут отказаться.