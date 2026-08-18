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Tefsir: Al-Qasas 28:12
Al-Qasas
12
28:12
۞ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ١٢
۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍۢ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَـٰصِحُونَ ١٢
۞ وَحَرَّمۡنَا
عَلَيۡهِ
ٱلۡمَرَاضِعَ
مِن
قَبۡلُ
فَقَالَتۡ
هَلۡ
أَدُلُّكُمۡ
عَلَىٰٓ
أَهۡلِ
بَيۡتٖ
يَكۡفُلُونَهُۥ
لَكُمۡ
وَهُمۡ
لَهُۥ
نَٰصِحُونَ
١٢
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Al-Sa'di
Всевышний продолжал оказывать милость будущему пророку и его матери. Он не позволил младенцу брать грудь кормилиц, и тогда домочадцы Фараона отнесли младенца на рынок в надежде, что кто-нибудь возьмется заботиться о нем. В это время сестра Мусы подошла к ним и сказала: «Не показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем и хорошо обращаться с ним?» Именно этого хотели домочадцы владыки. Они уже привязались к младенцу и боялись, что он умрет от голода, потому что тот отказывался брать грудь кормилиц. Услышав слова девушки, они решили, что она предлагает им то, что нужно. У ребенка будет семья, которая будет беречь его, заботиться о нем и относиться к нему с любовью. Они охотно согласились принять предложение девушки, и она указала им на свой дом.