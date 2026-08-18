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Tefsir: Al-Qasas 28:12
Al-Qasas
12
28:12
۞ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ١٢
۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍۢ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَـٰصِحُونَ ١٢
۞ وَحَرَّمۡنَا
عَلَيۡهِ
ٱلۡمَرَاضِعَ
مِن
قَبۡلُ
فَقَالَتۡ
هَلۡ
أَدُلُّكُمۡ
عَلَىٰٓ
أَهۡلِ
بَيۡتٖ
يَكۡفُلُونَهُۥ
لَكُمۡ
وَهُمۡ
لَهُۥ
نَٰصِحُونَ
١٢
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[
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
] دوای ئهوهی كه موسایان ههڵگرت چهندێك ئافرهت كه شیری ههبوو هێنایان بۆ ئهوهى شیرى پێبدات خوای گهوره قهدهغهی كرد شیری هیچ كهسیان بخوات و مهمكی هیچ ئهو ئافرهتانهی نهگرت تا شیرهكهیان بخوات، پێش ئهوهی كه بگهڕێتهوه بۆ لای دایكی [
فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (١٢)
] هێنایان بۆ بازاڕ تا ئافرهتێكیان دهست بكهوێت شیرى پێبدات، خوشكهكهی بینى و وتی: ئایا ڕێنمایتان بكهم بۆ ماڵێك كه ئهوان سهرپهرشتیاری بكهن و شیری پێ بدهن، وه ئهوان زۆر بهڕهحم و سۆزو ئامۆژگاریكار دهبن بۆی له پهروهردهكردنیدا (ئهمیش نزیك بوو خۆى ئاشكرا بكات، وتیان چۆن دهزانیت وادهبن؟ وتى: لهبهر خاتر فیرعهون، ئینجا وازیان لێهێنا).