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Tefsir: Al-Qasas 28:11
Al-Qasas
11
28:11
وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ١١
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍۢ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١
وَقَالَتۡ
لِأُخۡتِهِۦ
قُصِّيهِۖ
فَبَصُرَتۡ
بِهِۦ
عَن
جُنُبٖ
وَهُمۡ
لَا
يَشۡعُرُونَ
١١
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ
] وه دایكی به خوشكهكهی موسای -
صلی الله علیه وسلم
- وت: بڕۆ ههواڵێكی موسام بۆ بێنهوه [
فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ
] لهلایهكهوه له دوورهوه خوشكهكهى بینی كه موسى -
صلی الله علیه وسلم
- لای ماڵی فیرعهونه [
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١)
] بهڵام ئهوان ههستیان نهكرد كه ئهم كچه خوشكى موسایهو -
صلی الله علیه وسلم
- هاتووه بۆ ههواڵی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- .