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Tefsir: Al-Qamar 54:39
Al-Qamar
39
54:39
فذوقوا عذابي ونذر ٣٩
فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٩
فَذُوقُواْ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
٣٩
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 54:39 deri në 54:41
Аллах велел перевернуть вверх дном их поселения и забросать беззаконников помеченными комьями окаменевшей глины. А Лута и его семью Господь спас от этой лютой муки в вознаграждение за то, что они были благодарны своему Господу и не поклонялись никому, кроме Него. Всевышний сообщил, что эта кара была тяжкой и мучительной для неверующих, а это значит, что верующим она не принесла ни страданий, ни переживаний.