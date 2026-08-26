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Tefsir: Al-Qamar 54:38
Al-Qamar
38
54:38
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ٣٨
وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌۭ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
صَبَّحَهُم
بُكۡرَةً
عَذَابٞ
مُّسۡتَقِرّٞ
٣٨
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (٣٨)
] وە لە بەیانی زوودا خوای گەورە سزایەكی جێگیری بۆ ناردن كە لێیان جیا نەبوەوەو بەردەوام بوو لەگەڵیاندا .