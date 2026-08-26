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Tefsir: Al-Qamar 54:38
Al-Qamar
38
54:38
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ٣٨
وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌۭ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
صَبَّحَهُم
بُكۡرَةً
عَذَابٞ
مُّسۡتَقِرّٞ
٣٨
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na iliwajia kipindi cha asubuhi adhabu ya kuendelea, imejikita kwao mpaka iwafikishe kwenye adhabu ya Akhera. Adhabu yenyewe ni kuvurumizwa mawe na kuipindua miji yao kwa namna ambayo kulikokuwa juu kukawa chini,