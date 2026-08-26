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Tefsir: Al-Qamar 54:38
Al-Qamar
38
54:38
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ٣٨
وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌۭ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
صَبَّحَهُم
بُكۡرَةً
عَذَابٞ
مُّسۡتَقِرّٞ
٣٨
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Arabic Tanweer Tafseer
﴿ولَقَدْ صَبَّحَهم بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ﴾ القَوْلُ في تَأْكِيدِهِ بِلامِ القَسَمِ تَقَدَّمَ آنِفًا في نَظِيرِهِ. والبُكْرَةُ: أوَّلُ النَّهارِ وهو وقْتُ الصُّبْحِ، وقَدْ جاءَ في الآيَةِ الأُخْرى قَوْلُهُ (ص-٢٠٧)﴿إنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ألَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١]، فَذَكَرَ (بُكْرَةً) لِلدَّلالَةِ عَلى تَعْجِيلِ العَذابِ لَهم. والتَّصْبِيحُ: الكَوْنُ في زَمَنِ الصَّباحِ وهو أوَّلُ النَّهارِ. والمُسْتَقِرُّ: الثّابِتُ الدّائِمُ الَّذِي يَجْرِي عَلى قُوَّةٍ واحِدَةٍ لا يُقْلِعُ حَتّى اسْتَأْصَلَهم. والعَذابُ: هو الخَسْفُ ومَطَرُ الحِجارَةِ وهو مَذْكُورٌ في سُورَةِ الأعْرافِ وسُورَةِ هُودٍ.