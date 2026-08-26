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Tefsir: Al-Qamar 54:34
Al-Qamar
34
54:34
انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر ٣٤
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍۢ ۖ نَّجَّيْنَـٰهُم بِسَحَرٍۢ ٣٤
إِنَّآ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
حَاصِبًا
إِلَّآ
ءَالَ
لُوطٖۖ
نَّجَّيۡنَٰهُم
بِسَحَرٖ
٣٤
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 54:31 deri në 54:36
На четвертый день после убийства верблюдицы ангел Джибрил издал один-единственный вопль, в результате чего самудяне уподобились хворосту, из которого делали ограды. Существует мнение, что речь идет о хворосте, то есть иссохших мелких стволах и сучьях деревьев, которые арабы использовали при строительстве оград для загонов. Согласно второму толкованию, речь идет о сене, которое хозяева загонов собирают для своего скота на зиму. Так или иначе, всего одного вопля было достаточно, чтобы самудяне попадали на землю, словно иссохшие деревья и сучья, которые в прежние времена собирали хозяева загонов.