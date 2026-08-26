Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Al-Qamar 54:27
Al-Qamar
27
54:27
انا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ٢٧
إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةًۭ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ٢٧
إِنَّا
مُرۡسِلُواْ
ٱلنَّاقَةِ
فِتۡنَةٗ
لَّهُمۡ
فَٱرۡتَقِبۡهُمۡ
وَٱصۡطَبِرۡ
٢٧
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
حوشترەكەى ساڵح پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم [
إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (٢٧)
] وە خوای گەورە ئەفەرمووێ: لەسەر داواكاری و پێشنیارى خۆیان ئێمە لە تاوێرێكی ڕەقەوە حوشترێكمان بۆ دەركردن وەكو تاقیكردنەوەیەك، وە تا ببێتە موعجیزەیەك لەسەر راستێتى پێغەمبەرایەتى ساڵح صلى الله علیه وسلم ، تۆ چاوەڕێ بەو بزانە ئەوان چی ئەكەن وە ئارام بگرە لەسەر ئەو ئازارانەی كە ئازارت پێ ئەگەیەنن سەرەنجام و سەركەوتن لە دونیاو قیامەت بۆ تۆیە .