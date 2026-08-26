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Tefsir: Al-Qamar 54:20
Al-Qamar
20
54:20
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ٢٠
تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍۢ مُّنقَعِرٍۢ ٢٠
تَنزِعُ
ٱلنَّاسَ
كَأَنَّهُمۡ
أَعۡجَازُ
نَخۡلٖ
مُّنقَعِرٖ
٢٠
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Al-Sa'di
Адиты - это известный народ, который в древности проживал в Йемене. Аллах отправил к ним пророка Худа, который призвал их не поклоняться никому, кроме Него, но они сочли его лжецом, и тогда Всевышний наслал на них ураганный ветер в день, переполненный муками и страданиями. Ураган продолжал бушевать над ними восемь дней и семь ночей. Он отрывал людей от земли, поднимал их высоко в небо, а затем с силой ударял о землю, так что они падали замертво. Трупы грешников были похожи на сгнившие пальмовые стволы, рухнувшие на землю от сильных порывов ветра. С какой же легкостью Аллах карает людей, когда они ослушаются Его повелений!