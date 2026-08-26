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Tefsir: Al-Qamar 54:17
Al-Qamar
17
54:17
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ١٧
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٧
وَلَقَدۡ
يَسَّرۡنَا
ٱلۡقُرۡءَانَ
لِلذِّكۡرِ
فَهَلۡ
مِن
مُّدَّكِرٖ
١٧
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 54:17 deri në 54:19
Мы облегчили слова Священного Корана для запоминания и чтения, а его смысл и значения - для познания и осмысления. Да и как может быть иначе, если слова этого Писания - самые прекрасные, его значения - самые правдивые, а его толкования - самые понятные. Стоит человеку обратиться к Священному Корану, как Всевышний Аллах помогает ему и облегчает ему путь к поставленной цели. Господь облегчил Коран для поминания, дабы Его праведные рабы различали запретное от дозволенного, выполняли повеления Аллаха и остерегались нарушать Его запреты, руководствовались предписанными им мерами наказания преступников, прислушивались к мудрым притчам и проповедям, извлекали уроки из правдивых рассказов и исправляли свои взгляды и воззрения. Все это возможно благодаря изучению Священного Корана, и поэтому изучение Корана и его толкования является самым легким и в то же время самым славным из всех занятий. Коранические науки приносят человеку великую пользу, а стоит ему заняться их изучением, как Аллах помогает ему в этом начинании. Поэтому один из мусульманских ученых сказал о смысле этого аята: «Есть ли среди вас желающие изучить этот Коран? Аллах обязательно поможет вам в этом». Он призвал Своих рабов уверовать в это Писание и внимать его наставлениям, но есть ли среди них поминающие?