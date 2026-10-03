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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Mutaffifin Aja 8
Al-Mutaffifin
8
83:8
وما ادراك ما سجين ٨
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌۭ ٨
وَمَآ
ﱑ
أَدۡرَىٰكَ
ﱒ
مَا
ﱓ
سِجِّينٞ
ﱔ
٨
ﱕ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.