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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Mutaffifin Aja 4
Al-Mutaffifin
4
83:4
الا يظن اولايك انهم مبعوثون ٤
أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ٤
أَلَا
ﲵ
يَظُنُّ
ﲶ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲷ
أَنَّهُم
ﲸ
مَّبۡعُوثُونَ
ﲹ
٤
ﲺ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.