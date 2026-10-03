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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Mutaffifin Aja 33
Al-Mutaffifin
33
83:33
وما ارسلوا عليهم حافظين ٣٣
وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ حَـٰفِظِينَ ٣٣
وَمَآ
ﳤ
أُرۡسِلُواْ
ﳥ
عَلَيۡهِمۡ
ﳦ
حَٰفِظِينَ
ﳧ
٣٣
ﳨ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.