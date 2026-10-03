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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Mutaffifin Aja 32
Al-Mutaffifin
32
83:32
واذا راوهم قالوا ان هاولاء لضالون ٣٢
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ٣٢
وَإِذَا
ﳝ
رَأَوۡهُمۡ
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قَالُوٓاْ
ﳟ
إِنَّ
ﳠ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳡ
لَضَآلُّونَ
ﳢ
٣٢
ﳣ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.