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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Mutaffifin Aja 23
Al-Mutaffifin
23
83:23
على الارايك ينظرون ٢٣
عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ٢٣
عَلَى
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ٱلۡأَرَآئِكِ
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يَنظُرُونَ
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٢٣
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.