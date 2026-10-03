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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Mutaffifin Aja 16
Al-Mutaffifin
16
83:16
ثم انهم لصالو الجحيم ١٦
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ ١٦
ثُمَّ
ﲄ
إِنَّهُمۡ
ﲅ
لَصَالُواْ
ﲆ
ٱلۡجَحِيمِ
ﲇ
١٦
ﲈ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.