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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Mutaffifin Aja 14
Al-Mutaffifin
14
83:14
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ١٤
كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٤
كـَلَّاۖ
ﱲﱳ
بَلۡۜ
ﱴﱵ
رَانَ
ﱶ
عَلَىٰ
ﱷ
قُلُوبِهِم
ﱸ
مَّا
ﱹ
كَانُواْ
ﱺ
يَكۡسِبُونَ
ﱻ
١٤
ﱼ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.