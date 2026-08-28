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Tefsir: Al-Mursalat 77:6
Al-Mursalat
6
77:6
عذرا او نذرا ٦
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ٦
عُذۡرًا
أَوۡ
نُذۡرًا
٦
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa Malaika wanaoupokea wahyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuuteremsha kwa Manabii Wake, unaowapa viumbe wake udhuru kutoka kwa Mwenyezi Mungu na pia onyo kutoka Kwake, ili watu wasiwe na hoja.