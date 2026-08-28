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Tefsir: Al-Mursalat 77:6
Al-Mursalat
6
77:6
عذرا او نذرا ٦
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ٦
عُذۡرًا
أَوۡ
نُذۡرًا
٦
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿عُذۡرًا أَوۡ نُذۡرًا ٦﴾ أَيْ لِلْإِعْذَارِ وَالْإِنْذَار مِنْ اللَّه تَعَالَى وَفِي قِرَاءَة بِضَمِّ ذَال {نُذُرًا} وَقُرِئَ بِضَمِّ ذَال عُذْرًا