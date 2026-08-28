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Tefsir: Al-Mursalat 77:5
Al-Mursalat
5
77:5
فالملقيات ذكرا ٥
فَٱلْمُلْقِيَـٰتِ ذِكْرًا ٥
فَٱلۡمُلۡقِيَٰتِ
ذِكۡرًا
٥
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Tafseer Jalalayn
﴿فَٱلۡمُلۡقِیَـٰتِ ذِكۡرًا ٥﴾ أَيْ الْمَلَائِكَة تَنْزِل بِالْوَحْيِ إلَى الْأَنْبِيَاء وَالرُّسُل يُلْقُونَ الْوَحْي إلَى الْأُمَم