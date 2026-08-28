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Tefsir: Al-Mursalat 77:46
Al-Mursalat
46
77:46
كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ٤٦
كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ٤٦
كُلُواْ
وَتَمَتَّعُواْ
قَلِيلًا
إِنَّكُم
مُّجۡرِمُونَ
٤٦
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (٤٦)
] به كافران و بێباوهڕان ئهووترێ: له دونیادا بخۆن و كهمێك ڕابوێرن لهبهر ئهوهی ژیانی دونیا كهمه، بهڵام دواتر ئهی ستهمكاران و تاوانباران ئهگهڕێنهوه بۆ سزای خوای گهوره.