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Tefsir: Al-Mursalat 77:45
Al-Mursalat
45
77:45
ويل يوميذ للمكذبين ٤٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٥
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٥
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٥)
] ههڕهشهی سهخت و ئاگری دۆزهخ لهو ڕۆژهدا بۆ ئهو كهسانهی كه ڕۆژی قیامهتیان بهدرۆ زانیوهو باوهڕیان پێی نهبووه.