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Tefsir: Al-Mursalat 77:44
Al-Mursalat
44
77:44
انا كذالك نجزي المحسنين ٤٤
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٤٤
إِنَّا
كَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٤٤
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٤٤)
] ئێمه بهم شێوازه پاداشتی چاكهكاران ئهدهینهوه به بهههشت.