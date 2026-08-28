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Tefsir: Al-Mursalat 77:40
Al-Mursalat
40
77:40
ويل يوميذ للمكذبين ٤٠
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٠
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٠
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
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Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
ففي ذلك اليوم، تبطل حيل الظالمين، ويضمحل مكرهم وكيدهم، ويستسلمون لعذاب الله، ويبين لهم كذبهم في تكذيبهم
{ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ }