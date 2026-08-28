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Tefsir: Al-Mursalat 77:30
Al-Mursalat
30
77:30
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ٣٠
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّۢ ذِى ثَلَـٰثِ شُعَبٍۢ ٣٠
ٱنطَلِقُوٓاْ
إِلَىٰ
ظِلّٖ
ذِي
ثَلَٰثِ
شُعَبٖ
٣٠
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 77:30 deri në 77:32
Речь идет о тени Адского Огня, в котором различаются три разветвления, которые иногда поочередно поглощают свою жертву, а иногда объединяются воедино.