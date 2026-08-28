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Tefsir: Al-Mursalat 77:22
Al-Mursalat
22
77:22
الى قدر معلوم ٢٢
إِلَىٰ قَدَرٍۢ مَّعْلُومٍۢ ٢٢
إِلَىٰ
قَدَرٖ
مَّعۡلُومٖ
٢٢
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। [১]
[১] অর্থাৎ, গর্ভের নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; ছয় থেকে নয় মাস।