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Tefsir: Al-Mursalat 77:17
Al-Mursalat
17
77:17
ثم نتبعهم الاخرين ١٧
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٧
ثُمَّ
نُتۡبِعُهُمُ
ٱلۡأٓخِرِينَ
١٧
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 77:15 deri në 77:17
Как мучительно их наказание! Как скверно их пристанище! Аллах сообщил им истину и поклялся в этом, но они не поверили, и поэтому заслужили великое наказание.