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Tefsir: Al-Mursalat 77:13
Al-Mursalat
13
77:13
ليوم الفصل ١٣
لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٣
لِيَوۡمِ
ٱلۡفَصۡلِ
١٣
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 77:11 deri në 77:13
Воскрешение и воздаяние неизбежны и не вызывают сомнения. Когда же они наступят, то весь мир постигнут великие изменения и сильный ужас, от которого сердца придут в беспокойство и будут охвачены глубокой скорбью. И тогда звезды исчезнут из виду, рассеются и покинут свои места. Горы разрушатся и превратятся в развеянный прах, а земля станет настолько ровной, что ты не увидишь на ней ни кривизны, ни углубления. В этот день наступит срок, который был установлен для посланников и до которого был отсрочен суд над народами. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал: