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Al-Ma'idah
105
5:105
يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبيكم بما كنتم تعملون ١٠٥
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًۭا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
عَلَيۡكُمۡ
أَنفُسَكُمۡۖ
لَا
يَضُرُّكُم
مَّن
ضَلَّ
إِذَا
ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ
إِلَى
ٱللَّهِ
مَرۡجِعُكُمۡ
جَمِيعٗا
فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
١٠٥
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[
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ
] ئهی باوهڕداران ئاگاتان له نهفسی خۆتان بێ [
لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
] ئهگهر ئێوه خۆتان لهسهر ڕێگای هیدایهت و ڕێگای حهق و ڕاستی بن ههر كهسێك گومڕا بێ زهرهر به ئێوه ناگهیهنێ، ئهمه سهبارهت بهو كهسانهیه كه ناتوانن فهرمان بهچاكهو ڕێگری له خراپه بكهن، ئاگاتان له خۆتان بێ خۆتان لهسهر هیدایهت بمێننهوه، بهڵام ئایهتی ترو فهرموودهی تر یهكجار زۆره لهسهر ئهوهی كه مرۆڤ ئهبێ فهرمان بهچاكه بكات و ڕێگری له خراپه بكات [
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
] گهڕانهوهى ههمووتان ههر بۆ لای خوای گهورهیه له ڕۆژی قیامهت [
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)
] له ڕۆژی قیامهت خوای گهوره ههواڵتان پێ ئهدا له ههموو ئهو كردهوانهی كه كردووتانه.