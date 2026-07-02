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Al-Ma'idah
102
5:102
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ١٠٢
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ ١٠٢
قَدۡ
سَأَلَهَا
قَوۡمٞ
مِّن
قَبۡلِكُمۡ
ثُمَّ
أَصۡبَحُواْ
بِهَا
كَٰفِرِينَ
١٠٢
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (١٠٢)
] كهسانێك له پێش ئێوه پرسیاری ههندێك لهم بابهتانهیان كرد دوای ئهوه نهیانتوانی و له توانایاندا نهبوو كه جێبهجێی بكهن و پێی كافر بوون، وهكو جولهكه كه داوایان كرد له ئاسمانهوه كتابێكیان بۆ دابهزێت، وه گاورهكان كه داوایان كرد خواى گهوره له ئاسمانهوه سفرهو خوانێكیان بۆ دابهزێنێت، وه قورهیش كه داوایان كرد خواى گهوره كێوى صهفایان بۆ بكات به ئاڵتوون.