Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
101
5:101
يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسوكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم ١٠١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌۭ ١٠١
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
لَا
تَسۡـَٔلُواْ
عَنۡ
أَشۡيَآءَ
إِن
تُبۡدَ
لَكُمۡ
تَسُؤۡكُمۡ
وَإِن
تَسۡـَٔلُواْ
عَنۡهَا
حِينَ
يُنَزَّلُ
ٱلۡقُرۡءَانُ
تُبۡدَ
لَكُمۡ
عَفَا
ٱللَّهُ
عَنۡهَاۗ
وَٱللَّهُ
غَفُورٌ
حَلِيمٞ
١٠١
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{زۆر پرسیار نەكردن} [
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
] كهسانێك وهكو گاڵتهپێكردن پرسیاریان له پێغهمبهرى خوا- صلى الله عليه وسلم - ئهكرد یهكێك ئهیوت: باوكم كێیه؟ وه یهكێك حوشترهكهى ون بوایه ئهیوت حوشترهكهم له كوێیه؟ خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند، وه پێغهمبهرى خوا- صلى الله عليه وسلم - فهرمووى: ئهى خهڵكینه خواى گهوره حهجى لهسهرتان فهرز كردووه حهج بكهن، پیاوێك وتى ههموو ساڵێك؟ سێ جار وتى، پێغهمبهرى خوا- صلى الله عليه وسلم - وهڵامى نهدایهوه، پاشان فهرمووى: ئهگهر بمووتایه بهڵێ ئهوا ههموو ساڵێك لهسهرتان فهرز دهبوو وه نهیشتان دهتوانى، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند: ئهی باوهڕداران پرسیار له ههندێك شت مهكهن كه پێویستتان پێی نیهو خوای گهوره خۆی بۆی ڕوون نهكردوونهتهوه ئهگهر بۆتان دهركهوێ لهوانهیه زهرهرو زیانی بۆتان ههبێت و مهشهقهو ناڕهحهتی تیابێ [
وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ
] وه لهو كاتهیشدا كه قورئان دائهبهزێ پرسیار بكهن بۆتان دهرئهكهوێ خوای گهوره بهوهحی بۆتان ڕوون ئهكاتهوه [
عَفَا اللَّهُ عَنْهَا
] ههندێك شت ههیه خوای گهوره لێی بێدهنگ بووهو قورئان باسی نهكردووه تهكلیف له ئێوه نهكراوه خوای گهوره لهوه بووراوه ئێوه خۆتان پرسیار مهكهن دهربارهى با نهبێته باری قورس بهسهر شانتان و دواتر بۆتان جێبهجێ نهكرێت، پێغهمبهرى خوا- صلى الله عليه وسلم - سێ شهو له مزگهوت تهراویحى كرد، كه بینى خهڵكى لێیكۆدهبنهو تامهزرۆن دواتر نهیكرد نهوهكو فهرز بكرێت لهسهریان و توانایان نهبێت و تاوانبار بن [
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١)
] وه خوای گهوره زۆر لێخۆشبوو و لهسهرخۆیه پهله ناكات له سزادان و عقوبهدانی بهندهكانی.