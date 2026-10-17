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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 96
Al-Kahf
96
18:96
اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا ٩٦
ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا۟ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًۭا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًۭا ٩٦
ءَاتُونِي
ﳕ
زُبَرَ
ﳖ
ٱلۡحَدِيدِۖ
ﳗﳘ
حَتَّىٰٓ
ﳙ
إِذَا
ﳚ
سَاوَىٰ
ﳛ
بَيۡنَ
ﳜ
ٱلصَّدَفَيۡنِ
ﳝ
قَالَ
ﳞ
ٱنفُخُواْۖ
ﳟﳠ
حَتَّىٰٓ
ﳡ
إِذَا
ﳢ
جَعَلَهُۥ
ﳣ
نَارٗا
ﳤ
قَالَ
ﳥ
ءَاتُونِيٓ
ﳦ
أُفۡرِغۡ
ﳧ
عَلَيۡهِ
ﳨ
قِطۡرٗا
ﳩ
٩٦
ﳪ
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