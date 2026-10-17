Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 93
Al-Kahf
93
18:93
حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ٩٣
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًۭا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًۭا ٩٣
حَتَّىٰٓ
ﲦ
إِذَا
ﲧ
بَلَغَ
ﲨ
بَيۡنَ
ﲩ
ٱلسَّدَّيۡنِ
ﲪ
وَجَدَ
ﲫ
مِن
ﲬ
دُونِهِمَا
ﲭ
قَوۡمٗا
ﲮ
لَّا
ﲯ
يَكَادُونَ
ﲰ
يَفۡقَهُونَ
ﲱ
قَوۡلٗا
ﲲ
٩٣
ﲳ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.