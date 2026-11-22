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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 90
Al-Kahf
90
18:90
حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ٩٠
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍۢ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًۭا ٩٠
حَتَّىٰٓ
ﲊ
إِذَا
ﲋ
بَلَغَ
ﲌ
مَطۡلِعَ
ﲍ
ٱلشَّمۡسِ
ﲎ
وَجَدَهَا
ﲏ
تَطۡلُعُ
ﲐ
عَلَىٰ
ﲑ
قَوۡمٖ
ﲒ
لَّمۡ
ﲓ
نَجۡعَل
ﲔ
لَّهُم
ﲕ
مِّن
ﲖ
دُونِهَا
ﲗ
سِتۡرٗا
ﲘ
٩٠
ﲙ
Deri kur arriti vndlindjen e diellit, e gjeti atë se po lind mbi një popull, që nuk i kemi dhënë ndonjë mbulojë prej tij (diellit).
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