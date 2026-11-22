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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 89
Al-Kahf
89
18:89
ثم اتبع سببا ٨٩
ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٨٩
ثُمَّ
ﲆ
أَتۡبَعَ
ﲇ
سَبَبًا
ﲈ
٨٩
ﲉ
Pastaj, ai iu rrek një aso mundësie (mori rrugën e lindjes).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.