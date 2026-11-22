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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 87
Al-Kahf
87
18:87
قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا ٨٧
قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًۭا نُّكْرًۭا ٨٧
قَالَ
ﱩ
أَمَّا
ﱪ
مَن
ﱫ
ظَلَمَ
ﱬ
فَسَوۡفَ
ﱭ
نُعَذِّبُهُۥ
ﱮ
ثُمَّ
ﱯ
يُرَدُّ
ﱰ
إِلَىٰ
ﱱ
رَبِّهِۦ
ﱲ
فَيُعَذِّبُهُۥ
ﱳ
عَذَابٗا
ﱴ
نُّكۡرٗا
ﱵ
٨٧
ﱶ
Ai (Dhulkarnejni) tha: “Ai që vazhdon edhe mëtej të jetë zullunqar, atë do ta dënojmë, pastaj i kthehet Zotit të vet e Ai e dënon atë me një dënim të tmerrshëm”.
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