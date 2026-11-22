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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 86
Al-Kahf
86
18:86
حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا ٨٦
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍۢ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًۭا ۗ قُلْنَا يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًۭا ٨٦
حَتَّىٰٓ
ﱏ
إِذَا
ﱐ
بَلَغَ
ﱑ
مَغۡرِبَ
ﱒ
ٱلشَّمۡسِ
ﱓ
وَجَدَهَا
ﱔ
تَغۡرُبُ
ﱕ
فِي
ﱖ
عَيۡنٍ
ﱗ
حَمِئَةٖ
ﱘ
وَوَجَدَ
ﱙ
عِندَهَا
ﱚ
قَوۡمٗاۖ
ﱛﱜ
قُلۡنَا
ﱝ
يَٰذَا
ﱞ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِ
ﱟ
إِمَّآ
ﱠ
أَن
ﱡ
تُعَذِّبَ
ﱢ
وَإِمَّآ
ﱣ
أَن
ﱤ
تَتَّخِذَ
ﱥ
فِيهِمۡ
ﱦ
حُسۡنٗا
ﱧ
٨٦
ﱨ
Deri kur vendperëndimin e diellit, e gjrti se po perëndon në njëfarë burimii me lym të zi dhe aty e gjeti një popull. E Nei thamë: “O Dhulkarnejn, ose do t’i dënosh, ose do t-i marrësh me të mirë e t’i udhëzosh!”
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