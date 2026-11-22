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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 85
Al-Kahf
85
18:85
فاتبع سببا ٨٥
فَأَتْبَعَ سَبَبًا ٨٥
فَأَتۡبَعَ
ﱌ
سَبَبًا
ﱍ
٨٥
ﱎ
Ai iu rrek një aso mundësie (dhe mori rrugën nga perëndimi).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.