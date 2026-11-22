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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 82
Al-Kahf
82
18:82
واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذالك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا ٨٢
وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَـٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌۭ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَـٰلِحًۭا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةًۭ مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًۭا ٨٢
وَأَمَّا
ﲪ
ٱلۡجِدَارُ
ﲫ
فَكَانَ
ﲬ
لِغُلَٰمَيۡنِ
ﲭ
يَتِيمَيۡنِ
ﲮ
فِي
ﲯ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﲰ
وَكَانَ
ﲱ
تَحۡتَهُۥ
ﲲ
كَنزٞ
ﲳ
لَّهُمَا
ﲴ
وَكَانَ
ﲵ
أَبُوهُمَا
ﲶ
صَٰلِحٗا
ﲷ
فَأَرَادَ
ﲸ
رَبُّكَ
ﲹ
أَن
ﲺ
يَبۡلُغَآ
ﲻ
أَشُدَّهُمَا
ﲼ
وَيَسۡتَخۡرِجَا
ﲽ
كَنزَهُمَا
ﲾ
رَحۡمَةٗ
ﲿ
مِّن
ﳀ
رَّبِّكَۚ
ﳁﳂ
وَمَا
ﳃ
فَعَلۡتُهُۥ
ﳄ
عَنۡ
ﳅ
أَمۡرِيۚ
ﳆﳇ
ذَٰلِكَ
ﳈ
تَأۡوِيلُ
ﳉ
مَا
ﳊ
لَمۡ
ﳋ
تَسۡطِع
ﳌ
عَّلَيۡهِ
ﳍ
صَبۡرٗا
ﳎ
٨٢
ﳏ
Përsa i përket murit, ai ishte i dy djelmoshave jetimë të atij qyteti, e nën të ata kishin një thesar (ari) dhe babai i tyre ka qenë njeri i mirë, e Zoti yt dëshiroi që ata dy (jetimë) ta arrijnë pjekurinë e vet dhe ta nxjerrin ata vetë thesarin e tyre. Kjo ishte mëshrë e Zotit tënd (ndaj tyre). Dhe unë nuk e pranova tërë atë sipas bindjes sime (po sipas udhëzimit të Zotit). Ky, pra, është sqarim i asaj për të cilën nuk munde të kesh durim!
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