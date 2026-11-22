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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 80
Al-Kahf
80
18:80
واما الغلام فكان ابواه مومنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا ٨٠
وَأَمَّا ٱلْغُلَـٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَـٰنًۭا وَكُفْرًۭا ٨٠
وَأَمَّا
ﲕ
ٱلۡغُلَٰمُ
ﲖ
فَكَانَ
ﲗ
أَبَوَاهُ
ﲘ
مُؤۡمِنَيۡنِ
ﲙ
فَخَشِينَآ
ﲚ
أَن
ﲛ
يُرۡهِقَهُمَا
ﲜ
طُغۡيَٰنٗا
ﲝ
وَكُفۡرٗا
ﲞ
٨٠
ﲟ
Sa i përket djaloshit, dy prindërit e tij ishin besimtarë, e u frikësuam se ai do t’i shpie ata të dy në humbje e në mosbesim.
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