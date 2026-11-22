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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 79
Al-Kahf
79
18:79
اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا ٧٩
أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَـٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌۭ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًۭا ٧٩
أَمَّا
ﲃ
ٱلسَّفِينَةُ
ﲄ
فَكَانَتۡ
ﲅ
لِمَسَٰكِينَ
ﲆ
يَعۡمَلُونَ
ﲇ
فِي
ﲈ
ٱلۡبَحۡرِ
ﲉ
فَأَرَدتُّ
ﲊ
أَنۡ
ﲋ
أَعِيبَهَا
ﲌ
وَكَانَ
ﲍ
وَرَآءَهُم
ﲎ
مَّلِكٞ
ﲏ
يَأۡخُذُ
ﲐ
كُلَّ
ﲑ
سَفِينَةٍ
ﲒ
غَصۡبٗا
ﲓ
٧٩
ﲔ
Sa i përket anijes, ajo ishte pronë e të varfërve, që veprojnë në det, e unë desha të bëjë atë me të meta, ngas para tyre ishte një sundues që grabiste çdo anije (të aftë - pa të meta).
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Tafsir Fathul Majid
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