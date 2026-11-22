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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 75
Al-Kahf
75
18:75
۞ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ٧٥
۞ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًۭا ٧٥
۞ قَالَ
ﱁ ﱂ
أَلَمۡ
ﱃ
أَقُل
ﱄ
لَّكَ
ﱅ
إِنَّكَ
ﱆ
لَن
ﱇ
تَسۡتَطِيعَ
ﱈ
مَعِيَ
ﱉ
صَبۡرٗا
ﱊ
٧٥
ﱋ
Ai (i dijshmi) tha: “A nuk të thashë se vërtet ti nuk do të mund të kesh durim me mua?”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.