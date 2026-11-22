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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 74
Al-Kahf
74
18:74
فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جيت شييا نكرا ٧٤
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَـٰمًۭا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًۭا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍۢ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْـًۭٔا نُّكْرًۭا ٧٤
فَٱنطَلَقَا
ﳕ
حَتَّىٰٓ
ﳖ
إِذَا
ﳗ
لَقِيَا
ﳘ
غُلَٰمٗا
ﳙ
فَقَتَلَهُۥ
ﳚ
قَالَ
ﳛ
أَقَتَلۡتَ
ﳜ
نَفۡسٗا
ﳝ
زَكِيَّةَۢ
ﳞ
بِغَيۡرِ
ﳟ
نَفۡسٖ
ﳠ
لَّقَدۡ
ﳡ
جِئۡتَ
ﳢ
شَيۡـٔٗا
ﳣ
نُّكۡرٗا
ﳤ
٧٤
ﳥ
Vazhduan të shkojnë deri kur e takuan një djalë të ri, e ai (i dijshmi) e mbyti atë. (Musai) Tha: “A e mbyte njeriun e pastër, pa mbytë ai askë?! Vërtet ke bërë një pumë të shëmtuar!”
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Tafsir Fathul Majid
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