Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 72
Al-Kahf
72
18:72
قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا ٧٢
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًۭا ٧٢
قَالَ
ﳁ
أَلَمۡ
ﳂ
أَقُلۡ
ﳃ
إِنَّكَ
ﳄ
لَن
ﳅ
تَسۡتَطِيعَ
ﳆ
مَعِيَ
ﳇ
صَبۡرٗا
ﳈ
٧٢
ﳉ
Tha: “A nuk të thashë se nuk do të mund të kehs durim me mua?”
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.