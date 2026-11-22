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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 71
Al-Kahf
71
18:71
فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جيت شييا امرا ٧١
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِى ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا إِمْرًۭا ٧١
فَٱنطَلَقَا
ﲰ
حَتَّىٰٓ
ﲱ
إِذَا
ﲲ
رَكِبَا
ﲳ
فِي
ﲴ
ٱلسَّفِينَةِ
ﲵ
خَرَقَهَاۖ
ﲶﲷ
قَالَ
ﲸ
أَخَرَقۡتَهَا
ﲹ
لِتُغۡرِقَ
ﲺ
أَهۡلَهَا
ﲻ
لَقَدۡ
ﲼ
جِئۡتَ
ﲽ
شَيۡـًٔا
ﲾ
إِمۡرٗا
ﲿ
٧١
ﳀ
E ata të dy shkuan *duke ecur) deri kur hipën në anije, ai (i dishmi) e shqeu atë. Ai (Musai) tha: “A e shqeve që ti fundosësh udhëtarët e saj, vërtet bëre një punë të hatashme?”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.